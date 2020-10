per Mail teilen

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg ist eines der großen Themen beim Treffen der Landwirtschaftsminister. Die angebotenen Hilfen für betroffene Bauern sind umstritten.

Die Nervosität in Politik und Landwirtschaft ist groß. Schließlich wurden mittlerweile bereits mehr als 30 Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg bestätigt. Zwar ist das Virus für den Menschen ungefährlich, nicht aber für die Mastschweine in Deutschland. Ein Überspringen auf sie hätte fatale Folgen.

Es müsse jetzt jedem klar sein, dass es sich um eine nationale Herausforderung allerersten Ranges handele, sagte der saarländische Agrarminister und Vorsitzende der Konferenz, Reinhold Jost, zum Auftakt des Treffens in Weiskirchen. Man könne es sich nicht erlauben, Streitereien über Zuständigkeiten oder Finanzierungen zu führen.

Deutsch-polnische Grenze soll "wildschweinsicher" gemacht werden

Um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern, werden derzeit Zäune an der deutsch-polnischen Grenze errichtet. Außerdem soll dort auch vermehrt gejagt werden. Daneben sind aber auch finanzielle Hilfen für die Bauern im Gespräch. Schließlich ist der Preisverfall für Schweinefleisch bereits deutlich spürbar. Und auch dass China als eines der wichtigsten Importländer für Schweinefleisch seine Grenzen dichtgemacht hat, wirkt sich bereits aus.

Einlagern von Schweinefleisch ist nur kurzfristiges Ventil

Fleisch in einer Supermarkttheke dpa Bildfunk picture alliance/ Oliver Berg/ dpa

Als Hilfen für die Bauern schlägt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) unter anderem Zuschüsse für das Einlagern von Scheinefleisch vor, um so ein Überangebot zu verhindern und den Preis stabil zu halten.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sieht das allerdings kritisch. Schließlich werde das Fleisch später auch wieder ausgelagert und führe dann zu Überkapazitäten, meint der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Martin Schulz. Insofern sei das nur ein kurzfristiges Ventil. "Prinzipiell muss man sich Gedanken machen, ob es sinnvoll ist so viel Schweinefleisch zu erzeugen, um darauf angewiesen zu sein, 30 Prozent davon in andere Länder zu exportieren, vorwiegend in den asiatischen Markt."

Schulz: Bislang wird vor allem Billigproduktion belohnt

Schweine drängen sich gegen ein Gitter. dpa Bildfunk picture alliance/Aaron Favila/AP/dpa

Das System sei seit Jahrzehnten so ausgelegt, dass nur derjenige, der am billigsten produziere, auch weiterkomme. Stattdessen schlägt Schulz vor den Markt für Schweinefleisch komplett umzubauen: "Wir wollen Richtung Qualitätsmarkt. Wir sollten die Tiere besser halten, dafür aber auch mehr erlösen. Denn das geht natürlich nicht zum Nulltarif. Dann könnte tatsächlich ein Teil der Schweine-Bestände dafür abgebaut werden, was wiederum die Problematik der Nährstoffüberschüsse und der Klimaverträglichkeit lösen helfe."

Das ganze Interview mit Martin Schulz von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft:

Betrieb von Schulz: Schweine haben doppelt so viel Platz wie vorgeschrieben

Dass ein solches Konzept aufgeht, davon ist Schulz auch aus eigenem Erleben überzeugt. Die 900 Schweinen in seinem Betrieb hätten sowohl eine Platz im Stall als auch die Möglichkeit nach draußen zu laufen. Der Platz, der den Schweinen zur Verfügung stehe, sei doppelt so groß wie gesetzlich vorgeschrieben. Zudem würden nur heimische Futtermittel verwendet.