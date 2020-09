per Mail teilen

Ein totes Wildschwein in Brandenburg war mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert. Das hat die Landwirtschaftsministerin bestätigt. Jetzt drohen Folgen für die Landwirtschaft.

Die Tierseuche Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland angekommen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bestätigte in Berlin, es gebe einen ersten Fall. Der Handel werde nun lediglich für im "einzurichtenden Restriktionsgebiet liegende Betriebe eingeschränkt", erläuterte die Ministerin weiter:

Ministerin Klöckner Informiert zu aufgetretenem Schweinepest-Fall in Deutschland

Zuvor war ein totes Wildschwein in Brandenburg an der Grenze zu Polen gefunden worden, bei dem zunächst nur der Verdacht bestand. Eine Probe war dann im Friedrich-Loeffler-Institut virologisch untersucht worden.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich, für Schweine aber tödlich. Eine Impfung gibt es bislang noch nicht.

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest soll verhindert werden

Ab sofort werden die Behörden möglichst alles versuchen, eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, davon geht SWR-Umweltexperte Werner Eckert aus. Im Detail heißt das: Als erstes wird wohl ein Hochrisikogebiet festgelegt, in dem nach weiteren verendeten Tieren gesucht wird. Wie groß dieser Bereich werden könnte, das legen die Behörden vor Ort fest.

Das Land Brandenburg setzt bereits seit einigen Monaten mobile Zäune ein, um zu verhindern, dass Wildschweine die Afrikanische Schweinepest aus Polen einschleppen. dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Darüberhinaus wird in einer Zone von mindestens 15 Kilometern um das Hochrisikogebiet herum ein gefährdetes Gebiet eingerichtet. Dort könnten auch mobile Zäune aufgebaut werden. In diesem Gebiet würden vorerst auch der Transport und Auslauf von Schweinen verboten. Jäger könnten verpflichtet werden, gezielt nach den verendeten Tieren zu suchen und Wildschweine zu jagen.

Auswirkungen auf Schweinezucht in ganz Deutschland

Auch wenn die Afrikanische Schweinepest "nur" in Ostdeutschland bestätigt wurde, müssen Schweinezuchtbetriebe in ganz Deutschland mit finanziellen Folgen rechnen. Denn schon mit dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest gilt Deutschland insgesamt nicht mehr als "seuchenfrei". Das hat gravierende Folgen für Schweinefleisch-Exporte in Drittländer außerhalb der EU. Dorthin geht immerhin gut ein Drittel der deutschen Ausfuhren.

Proben für den Ernstfall: Die ostdeutschen Bundesländer haben bei großangelegten Übungen bereits durchgespielt, wie sich die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest möglichst verhindern ließe. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Besonders Asien ist ein wichtiger Absatzmarkt - auch für Produkte, die hier keiner will, wie etwa Schweineohren, -schwänze und -pfoten. Schon bei der konventionellen Schweinepest hat sich gezeigt, dass Staaten wie China, Japan und Korea sofort, wenn eine solche Seuche in einem Land auftritt, kein Schweinefleisch von dort mehr abnehmen.