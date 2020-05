Acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan ist der Streit um die Führung des Landes beigelegt. Präsident Aschraf Ghani und sein Wahl-Rivale Abdullah Abdullah unterzeichneten eine Vereinbarung für eine Machtteilung in Kabul. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Abdullah war der schärfste Konkurrent Ghanis bei der Präsidentenwahl im September und hat dessen Sieg bestritten. Künftig solle er den Rat für Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban leiten, so der Sprecher. Außerdem würden Mitglieder aus seinem Wahlkampfteam in die Regierung aufgenommen.