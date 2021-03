Die AfD als Gesamtpartei wird jetzt offenbar vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als sogenannter Verdachtsfall geführt. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen dazu Informationen aus Sicherheitskreisen vor.

Das bedeutet, dass nach Einschätzung der Verfassungsschützer ausreichend Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es in der AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Der Verfassungsschutz kann damit nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Dazu gehören die Anwendung von V-Leuten, Maßnahmen der Kommunikationsüberwachung, oder auch Obersvationen.

Vom Prüf- zum Verdachtsfall hochgestuft

Generell unterscheidet der Verfassungsschutz zwischen Prüffall, Verdachtsfall und erwiesenem extremistischen Beobachtungsobjekt. Bislang war die Bundes-AfD noch als Prüffall geführt worden, während die AfD-Landesverbände Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und zuletzt Sachsen bereits als Verdachtsfall galten.

Zwei Jahre Recherche - 800 seitiges Gutachten

Grundlage für die Entscheidung ist ein Gutachten von rund 800 Seiten. Rund zwei Jahre lang hatten die Verfassungsschützer dazu Informationen zusammengetragen. Darin soll das Bundesamt für Verfassungsschutz demnach insbesondere Verstöße der AfD gegen die Menschenwürde und gegen das Demokratieprinzip angeführt haben.

Zudem geht der Verfassungsschutz davon aus, dass der sogenannte Flügel der AfD immer noch aktiv ist und über nennenswertes Gewicht verfügt. Dies wird angenommen, obwohl die Gruppierung im vergangenen Jahr ihre Selbstauflösung bekanntgegeben hatte. Der Flügel wird vom Verfassungsschutz bereits als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung bewertet.

AfD will vors Bundesverfassungsgericht ziehen

Die AfD will gegen ihre Einstufung als Verdachtsfall vorgehen. Mehrere Spitzenpolitiker kündigten an, das Bundesverfassungsgericht einschalten zu wollen. So sagte die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Alice Weidel, der Verfassungsschutz agiere in der Frage rein politisch. Angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Bund und Ländern sei dies besonders bemerkenswert. Weidel, die auch AfD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg ist, erklärte, sie sei sich sicher, dass die Einstufung juristisch keinen Bestand haben werde. In Rheinland-Pfalz meldete sich der stellvertretende Parteivorsitzende Sebastian Münzenmaier zu Wort. Er halte die Beobachtung durch den Verfassungsschutz für einen absehbaren Schachzug des Establishments, so Münzenmaier.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte sich nicht zur aktuellen Einstufung des AFD-Gesamtpartei äußern. Hintergrund sind bereits laufende Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln. Die Klagen waren Ende Januar von der AfD eingereicht worden, um sowohl die Einstufung als Verdachstfall, als auch ein Öffentlichmachen der Beobachtung zu verhindern. Bislang hat das Gericht darüber noch keine Entscheidung gefällt.

Aus Rücksicht auf offene Gerichtsverfahren derzeit nur eingeschränkte Beobachtung möglich

Wegen der offenen Verfahren hat sich der Verfassungsschutz gegenüber dem Verwaltungsgericht Köln verpflichtet, die Beobachtung der Gesamtpartei zunächst nur in begrenztem Umfang vorzunehmen. So sollen keine Abgeordneten auf Landes-, Bundes-, oder Europaebene, oder Personen die sich um ein Abgeordnetenmandat bewerben, mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden, solange das Gericht die beiden Eilanträge prüft.

"Und nun Herr Meuthen"

Seit Jahren sammelt der Verfassungsschutz Beweise. Diese Einstufung ist für die gesamte Partei ein Problem. Und für einen ganz besonders: Parteichef Jörg Meuthen. Ein Kommentar von Kilian Pfeffer: