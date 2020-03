per Mail teilen

Der rechtsnationale "Flügel" der AfD wird künftig vom Verfassungsschutz beobachtet. Was bedeutet das?

Der Verfassungsschutz beobachtet den rechtsnationalen "Flügel" der AfD - die Beobachtung gilt also nicht für die gesamte Partei.

Der Grund: Der Inlandsgeheimdienst sieht seinen Verdacht bestätigt - es handle sich bei dem "Flügel" um den Zusammenschluss einer rechtsextremen Bestrebung.

"Erwiesen extremistische Bestrebung"

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, der rechtsnationale Flügel der AfD wurde als "erwiesen extremistische Bestrebung" gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung eingestuft. Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion in Thüringen, und AfD-Vorstandsmitglied Andreas Kalbitz seien Rechtsextremisten. Beide sind Mitglieder des "Flügels". Demokratien könnten scheitern, wenn sie von innen zerstört werden, so Haldenwang.

Das ist die Warnung der Geschichte an uns. Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass etwa 20 Prozent der rund 35.000 AfD-Mitglieder dem "Flügel" angehören. Mit 7.000 Anhängern wäre die Gruppierung damit doppelt so groß wie die NDP.

Wie reagiert die AfD?

Die AfD hatte bereits am Mittwoch Stellungnahmen einiger Parteimitglieder veröffentlicht. Darin wurden früher getätigte, umstrittene Aussagen zum Islam, zur Einwanderung und zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber kommentiert und relativiert. Nicht alle dort aufgeführten Äußerungen stammen von Mitgliedern des "Flügels".

Kalbitz kritisierte am Donnerstag die Entscheidung des Verfassungsschutzes. Sie sei politisch längst getroffen worden, aber eben sachlich unbegründet und rein parteipolitisch motiviert. Man werde alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen diese Entscheidung vorzugehen.

Was bedeutet das für den rechtsnationalen AfD-Flügel?

Die Einstufung des Verfassungsschutzes ist ausschlaggebend dafür, wie die Behörde mit dem AfD-Flügel umgehen darf. Bei einem Prüffall darf nur öffentlich zugängliches Material ausgewertet werden. Bei Verdachtsfällen können nachrichtendienstliche Mittel wie Observationen eingesetzt werden. Bei einem Beobachtungsfall, wie jetzt beim AfD-Flügel, kann die ganze Bandbreite eingesetzt werden, Hürden wie richterliche Genehmigungen sind dann nicht mehr so hoch.

Haldenwang sagte, er habe in den vergangenen Monaten eine neue Dynamik im Bereich des Rechtsextremismus festgestellt. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes gibt es in Deutschland aktuell rund 32.000 Rechtsextremisten. Die Behörde stuft etwa 13.000 von ihnen als gewaltbereit ein.