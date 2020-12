Die AfD setzt in Kalkar am Niederrhein heute ihren Bundesparteitag fort. Auf der Agenda steht unter anderem ein Antrag, der sich gegen Parteichef Jörg Meuthen richtet. Der Kreisverband Freiburg fordert, das - so wörtlich - spalterische Verhalten von Meuthen und seinen Anhängern zu missbilligen. Der Parteichef hatte gestern in einer Rede rechte Provokateure innerhalb der AfD attackiert.