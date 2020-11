Die Fußballfrauen des Karlsruher SC haben eine Überraschung im DFB-Pokal verpasst. In der zweiten Runde des Wettbewerbs unterlag der KSC am Samstag gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit 0:8. Die Karlsruherinnen spielen zwei Klassen tiefer in der Regionalliga und waren als Außenseiter in die Partie gegangen. Für sie war es für mindestens vier Wochen der letzte gemeinsame Auftritt. Wegen der neuen Corona Verordnung dürfen die KSC-Frauen im November weder trainieren noch spielen. mehr...