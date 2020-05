per Mail teilen

Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion will morgen über die Zukunft ihres Vorsitzenden Andreas Kalbitz beraten. Kalbitz war vom AfD-Bundesvorstand wegen früherer Kontakte im rechtsextremen Milieu aus der Partei ausgeschlossen worden. Bisher sieht die Geschäftsordnung der Landtagsfraktion vor, dass Abgeordnete ohne Parteimitgliedschaft auch nicht mehr der Fraktion angehören können. Die Landes-AfD zieht in Betracht, morgen in einer Sondersitzung die Geschäftsordnung zu ändern.