Die Armee von Äthiopien hindert nach Medienberichten Menschen daran, aus der umkämpften Region Tigray zu fliehen. Soldaten sorgten nach Angaben der britischen BBC dafür, dass Menschen nicht einen Fluss an der Grenze zum Nachbarland Sudan überqueren konnten. In den vergangenen Tagen sei die Zahl der Flüchtlinge dadurch stark gesunken. Nach Schätzungen der UN sind seit dem Ausbruch der Kämpfe in Tigray Anfang des Monats etwa 43.000 Menschen in den Sudan geflohen.