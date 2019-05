per Mail teilen

Die Kassenärztliche Vereinigung hat berechnet, dass bis zum Jahr 2030 bundesweit 10.000 Hausärzte fehlen werden. Doch der Hausärzte-Verband will eine Trendwende erkannt haben.

"Wir sehen, dass es etwas besser wird", sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt im SWR. Laut Umfragen gebe es wieder mehr Medizin-Studierende, die sich für das Fach des Hausarztes interessieren. Der Beruf sei in der Vergangenheit "ein bisschen untergegangen". Das liegt seiner Meinung nach daran, dass es an den Universitäten eben Universitätskliniken gebe, aber keine Hausarztpraxen. "Junge Ärztinnen und Ärzte entscheiden sich für diesen schönen Beruf, wenn sie ihn kennen lernen", so Weigeldt.

Deshalb habe man dafür gesorgt, dass die hausärztliche Medizin auch an den Universitäten stärker präsent sei. Über eine Stiftung sei es möglich, dass man sich vor dem Abschluss des Medizinstudiums im praktischen Jahr auch in einer Hausarztpraxis umsehen kann. "Wir stellen fest, dass den jungen Kolleginnen und Kollegen auffällt, dass es Spaß macht, zu den Menschen eine jahrelange Beziehung zu pflegen."

Die Allgemeinmedizin soll auch in die Abschlussprüfung der Mediziner rein

Der Bundesvorsitzende spricht vom sogenannten "Masterplan 2020". Dieser stocke zwar noch etwas - allerdings habe die Diskussion darüber gezeigt, dass hausärztliche Medizin und damit die Allgemeinmedizin Thema in der Prüfung am Ende des Studiums sein solle. Das führe dazu, "dass Mitstudierende sich mit diesem Fach oder mit dem Prüfungsgegenstand beschäftigen."

"Es wird knapp mit Hausärzten - aber wir wollen die Lücke füllen"

Am Ärztemangel kommt man nach Ansicht von Weigeldt allerdings nicht vorbei: "Es wird knapp mit Ärzten und Hausärzten. Aber wir tun viel, um die Lücke zu füllen." So habe man beispielsweise dafür gesorgt, dass sich die medizinischen Fachangestellten weiterqualifizieren können, um mehr Aufgaben übernehmen zu können. Damit soll versucht werden, mit weniger Ärzten mehr in den Praxen abzuarbeiten.