Neuer Monat, neue Regelungen: Welche Änderungen bringt der April 2025 mit sich? Hier ein Überblick über die Neuerungen und was sonst noch wichtig ist für RLP und BW.

Blitzermarathon gegen Temposünder - auch in RLP und BW

Im April wird in ganz Deutschland geblitzt! Zwei Mal im Jahr führt die Polizei einen Blitzermarathon durch. Im April ist es wieder soweit und zwar in der Woche vom 7. bis 13. April.

Dann werden laut ADAC vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten, in der Nähe von Schulen oder an Baustellen deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Und das so ziemlich überall: Auf Autobahnen und Bundesstraßen genauso wie innerorts. Höhepunkt der Aktion ist diesmal kein Freitag, sondern Mittwoch, der 9. April 2025.

Die Termine der Blitzer-Aktionswoche sollten sich besonders diejenigen rot im Kalender anstreichen, die mit dem Auto in den Urlaub fahren: Am Freitag, den 11. April, ist nämlich letzter Schultag vor den Osterferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Osterferien beginnen in beiden Bundesländern offiziell am 14. April und enden am 26. April.

Der Ostersonntag fällt 2025 auf den 20. April. Mit dem Feiertag endet die Fastenzeit für Christen. Die Fastenzeit dauert vom Aschermittwoch bis zum Ostersamstag - also 46 Tage. Ostern gilt als höchstes Fest der Christen.

Einige Freizeitparks in Baden-Württemberg sind vor kurzem schon in die Saison 2025 gestartet, andere öffnen jetzt im April ihre Pforten. Eine Auswahl der Parks in Baden-Württemberg gibt es hier 👇

Ausflugstipps für Rheinland-Pfalz sind hier zusammengefasst:

So können Sie die Osterferien in Rheinland-Pfalz genießen

Ab dem 2. April 2025 brauchen Reisende aus EU-Staaten, der Schweiz und anderen visumfreien Ländern eine elektronische Reisegenehmigung (ETA), um nach Großbritannien einzureisen. Die ETA (Electronic Travel Authorisation) kostet 10 Pfund, also etwa 12 Euro. Ab dem 9. April soll der Betrag auf 16 Pfund (etwa 19 Euro) steigen. Die ETA gilt für zwei Jahre. Zusätzlich bleibt der Reisepass Pflicht.

Die Beantragung der ETA ist derzeit ausschließlich online möglich. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Tipp: Möglichst früh registrieren. Bis der Antrag durch ist, kann es bis zu 72 Stunden dauern.

Den Fahrzeugschein nicht mehr auf Papier dabei haben, sondern gegebenenfalls auf dem Smartphone digital vorzeigen: Das lässt sich jetzt ausprobieren. Das Bundesverkehrsministerium startet im April die Testphase für eine entsprechende App, die vom Kraftfahrtbundesamt und der Bundesdruckerei entwickelt wurde. Laut Ministerium kann der digitale Fahrzeugschein schon während des Pilotprojekts im Alltag genutzt und bei Kontrollen anerkannt werden.

Wer den Führerschein machen möchte, muss sich ab dem 1. April auf einen überarbeiteten Fragenkatalog einstellen. Einige Fragen wurden - etwa aufgrund rechtlicher Änderungen - gestrichen, andere wurden hinzugefügt. Dazu gehören Fragen zum Rechtsabbiegen, zu Vorfahrtsregelungen an Kreuzungen oder zu bestimmten Verkehrsschildern.

Beim Elterngeld sinkt die Einkommensgrenze, bis zu der man die staatliche Zuwendung bekommen kann. Paare und Alleinerziehende, die ab dem 1. April ein Kind bekommen, erhalten Elterngeld nur noch, sofern sie maximal 175.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen erzielen. Bisher liegt die Grenze bei 200.000 Euro.

Damit dürfte die Zahl der Elterngeldempfänger in BW und RLP weiter sinken. Das Elterngeld soll Müttern und Vätern, die nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben oder nur geringfügig arbeiten, fehlendes Einkommen ausgleichen.

Darmkrebs zählt zu den häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. Ab April ist die Früherkennung für Männer und Frauen einheitlich: Sie können ab dem Alter von 50 Jahren zwei Darmspiegelungen im Abstand von zehn Jahren durchführen lassen - alternativ dazu ab 50 Jahren alle zwei Jahre einen Stuhltest. Bislang hatten Frauen erst ab dem 55. Lebensjahr einen Anspruch auf die Darmkrebsvorsorge .

Der Test für die elektronische Patientenakte (ePA) läuft seit dem 15. Januar. Getestet wird bislang nur in drei Regionen und rund 300 teilnehmenden Praxen. Derzeit würden die Tests ausgewertet, teilte das Bundesgesundheitsministerium jetzt mit. Und hält an der bundesweiten Einführung zu "Beginn des zweiten Quartals" fest. Immerhin, das könnte noch im April sein.

In der ePA sollen alle Gesundheitsdaten wie Röntgenbilder, Arztbriefe und Laborbefunde gespeichert werden. Mit der Einführung soll etwa der Dokumentenaustausch zwischen verschiedenen Arztpraxen oder mit Apotheken erleichtert werden.

Wegen der Bauarbeiten für den neuen Tiefbahnhof in Stuttgart müssen sich Reisende längere Zeit auf geänderte Wege einstellen. Aktuell ist der mittlere Zugang zur Klett-Passage am Bonatzbau gesperrt. Voraussichtlich ab dem 7. April sperrt die Bahn wegen Rohbauarbeiten die Große Schalterhalle für ein ganzes Jahr.

Ab dem 11. April ist in der Staatsgalerie Stuttgart eine große Landesausstellung zu Katharina Grosse zu sehen. Die in Freiburg geborene Künstlerin ist international bekannt für ihre raumgreifenden Bilder mit Spritzpistolen-Technik. Zu sehen sind unter anderem drei eigens für die Ausstellung geschaffene Werke sowie noch nie gezeigte plastische Arbeiten. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Januar 2026.

Ende April steigt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz die große Eröffnungsfeier für den Kultursommer 2025. Drei Tage lang - von Freitag, 25. April, bis Sonntag, 27. April - gibt es Musik, Theater, Tanz und Lichtkunst am Rheinufer. Anschließend werden fünf Monate lang im ganzen Land Kulturprojekte angeboten werden. Der diesjährige Kultursommer steht unter dem Motto "Forever Young?".