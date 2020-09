per Mail teilen

Der Ältestenrat des Bundestags beschäftigt sich heute mit den Vorfällen rund um das Reichstagsgebäude am vergangenen Wochenende. In einer Sondersitzung soll es darum gehen, wie und ob die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Parlament verschärft werden. Im Gespräch ist unter anderem eine Bannmeile um das Gebäude. Am Samstag hatten bis zu 400 Demonstranten Polizeiabsperrungen überwunden und auf den Treppen vor dem Sitz des Bundestags Reichskriegsflaggen geschwenkt.