Am Sonntag brennt die erste Kerze: So langsam wird’s Zeit, mal den einen oder anderen Gedanken auf Weihnachten 2020 zu verwenden, meint Pascal Fournier in seiner Wochenende-Kolumne "Zwei Minuten".

Am Sonntag ist erster Advent. In vier Wochen ist Weihnachten. Soll keiner behaupten: "Wusst‘ ich nicht, hat mir keiner gesagt!" Ich hab’s gesagt, hier im SWR Aktuell Newsletter. Achtung: Vier Wochen – dann ist Weihnachten.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch im Audio anhören:

Was immer ein bisschen rätselhaft ist: Warum freuen wir uns eigentlich darauf? Laut Statistik gibt’s in jeder dritten Familie an Weihnachten Krach – mit den Eltern, mit dem Partner oder der Partnerin, mit den Kindern. In jeder dritten Familie hängt zu Weihnachten der Haussegen schief oder fällt komplett auf den Boden.

Da frag‘ ich mich schon: Sind diese weihnachtlichen Familienzusammenkünfte wirklich ein Grund, sich zu freuen? Irgendeine Nervensäge hat doch jeder in der Verwandtschaft, oder? Einen Onkel, eine Cousine, Schwager, Schwester, Schwiegersohn – irgendeinen Menschen, bei dem man sicher weiß: spätestens nach einer Stunde knallt’s. Garantiert. Wegen Politik, Fußball, der Kindererziehung, weil die Gans zu gar ist oder die Sauce versalzen! Und wann trifft man diese Menschen – mit hundertprozentiger Gewissheit? Ganz genau: an Weihnachten. Das ganze Jahr über geht man sich wohlweislich und erfolgreich aus dem Weg – aber unterm Christbaum trifft man sich zuverlässig wieder…

Laut Statistik gibt’s in jeder dritten Familie an Weihnachten Krach. dpa Bildfunk Andreas Gebert/dpa

Dieses Jahr… Tja – hieß es nicht monatelang: "Stellt Euch drauf ein, Weihnachten 2020 wird anders"? Jaaa – ganz genau! Endlich mal wirklich: FRIEDLICHE Weihnachten. Ein ruhiges, erholsames Fest. Besinnlich. OHNE Streit – weil nämlich Corona-bedingt keiner da ist, der einem die Nerven zersägt! Ruhe! Harmonie! Es hätte so schön sein können…

Hätte! Denn was machen Kanzlerin und Länderfürsten? Fahren die ganze schöne Weihnachts-Vorfreude 2020 mit Karacho und voller Absicht vor die Wand! Pünktlich zu den Feiertagen werden die strikten Beschränkungen GELOCKERT: zehn statt fünf Kontakte, so der Beschluss von Mittwochabend. Damit an Weihnachten die Familie eben doch zusammenkommen kann. Weil’s doch soooo schön ist! Also – so "anders" wird Weihnachten 2020 wohl doch nicht. Stellen Sie sich schon mal d’rauf ein, sind ja noch vier Wochen bis Heiligabend. Und sagen Sie nicht, Sie hätten nix davon gewusst!