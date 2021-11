Bus- und Bahnfahren in Baden-Württemberg vergleichsweise günstig

Der Öffentliche Nahverkehr in Baden-Württemberg ist im Bundesvergleich eher günstig. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC in einem Preisvergleich - drei Städte stechen heraus.

21 deutsche Städte mit über 300.000 Einwohnern hat der ADAC auf ihre Ticketpreise hin untersucht. Ergebnis: Die Preise für das Bus- und Bahnfahren in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim waren dabei vergelichsweise günstig. Deutschlandweit schwanken die Ticketpreise aber extrem, so der ADAC. So kostet in München die Monatskarte mit knapp 60 Euro am wenigsten, während in Hamburg für ein vergleichbares Angebot fast das Doppelte gezahlt werden muss.

Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim bislang besonders günstig beim ÖPNV

Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim liegen im Vergleich der Monatstickets im unteren Drittel. Die Städte gehören auch bei den Tagestickets und Einzelfahrscheinen zu den günstigsten. Laut ADAC sind die Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr in den letzten beiden Jahren bundesweit durchschnittlich rund 5 Prozent teurer geworden. Im neuen Jahr wollen fast alle Verkehrsbetriebe ihre Preise erneut erhöhen. In Stuttgart etwa sollen Tickets dann 2,5 Prozent teurer werden.