Einige Baufirmen locken Kunden mit vermeintlich guten Haus-Angeboten inklusive Grundstück. SWR-Recherchen ergaben, dass manche Grundstücke nur in der Phantasie der Baufirmen existieren.

Das Baden-Badener Rebland: tolle, sonnige Lage mit Blick ins Rheintal. Hier sollen auf einem ehemaligen Weinanbaugebiet rund 20 Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Kein Wunder: Ohne dass überhaupt öffentlich darüber etwas bekannt wird, sind alle Bauplätze "unter der Hand" schnell weg. Eine Familie, die unerkannt bleiben möchte, fand aber plötzlich doch noch ein Angebot im Internet. Die Fertighausfirma "Schwabenhaus" mit Sitz in Nordhessen, bot ein Haus inklusive Grundstück an. Die Familie konnte ihr Glück kaum fassen und unterschrieb einen Bauwerk-Vertrag mit der Firma. 330.000 Euro sollte das Haus kosten.

SWR-Reporter Gerald Pinkenburg über ein angebotenes Baugrundstück im Baden-Badener Rebland, auf das die Baufirma aber gar keinen Zugriff hatte.

Baufirma hatte keinen Zugriff auf Grundstück

Vom Grundstück stand in dem Vertrag aber kein Wort. Das klappe schon, so der Verkäufer der Firma. Als die 14-tägige Widerrufsfrist für den geschlossenen Vertrag fast verstrichen war, ging die Familie zum Anwalt. Der riet zu einem sofortigen Widerruf, was glücklicherweise auch klappte. Denn sie hätte am Ende ein Haus gekauft, ohne einen Bauplatz dafür zu haben. Wie sich herausstellen sollte, hatte die Firma "Schwabenhaus" gar keinen Zugriff auf das Grundstück.

Baurechtsanwalt: Nur vollständige Verträge abschließen

Der Stuttgarter Baurechtsanwalt Tim Seidel warnt dringend davor, Bauwerk-Verträge zu unterschreiben, in denen das Grundstück nicht explizit bezeichnet ist. "Von solchen unseriösen Verträgen rate ich ab", sagt Seidel. "Ein Bauunternehmen, dass so über die teuerste Investition einer Familie verhandelt, denen traue ich nicht zu, dass sie diese teuerste Investition meiner Familie auch nachher fachgerecht verwalten", so der Anwalt weiter.

Widerrufsfrist bei Bauwerk-Verträgen beachten

Die Widerrufsfrist bei Bauwerk-Verträgen beträgt zwei Wochen. Ist die verstrichen, komme man da nur sehr schwer wieder raus, sagt Seidel. Fällig wird dann meist eine Vertragsstrafe, die in der Regel zehn Prozent der Bausumme ausmacht. Seidel hat allerdings auch schon Verträge gesehen, in denen 25 Prozent aufgerufen wurden.

Viele Bauunternehmen bieten Haus plus Grundstück an

Eine Internetrecherche ergab: Etliche Hersteller bieten ihre Häuser plus Grundstück an. Oft sogar provisionsfrei. Eins davon finden wir in Stuttgart-Heumaden. Auch von der Firma "Schwabenhaus". Wir geben uns als Interessent aus und erleben eine Überraschung. Die Dame am anderen Ende der Leitung hat keine Ahnung, wo Stuttgart-Heumaden überhaupt liegt. Und mehr noch: Sie sagt, sie hätten gar keine Grundstücke, sie würden nur Häuser bauen. Offenbar nur ein Lockangebot.

Philip Wohltorf arbeitet als Makler in Berlin und für den IVD, den Immobilienverband Deutschland, der Immobilienberater und Makler vertritt. Er kennt reihenweise Fälle, bei denen bauwillige Kunden auf Lockangebote hereinfielen. "Es ist ein großes Ärgernis", so der Makler, dass "viele oder zumindest einige Firmen so tun, als ob sie ein schönes Grundstück haben." Auf Nachfrage werde dann aber gesagt, das sei leider gerade vor fünf Minuten verkauft worden.

"Schwabenhaus" reagiert nicht

Wir haben die Firma "Schwabenhaus" mit den Recherchen konfrontiert und wollten unter anderem wissen, wie "Schwabenhaus" versucht, an Baugrundstücke und Kunden heranzukommen. Allerdings blieb die Anfrage nach einem Interview unbeantwortet. Auch eine schriftliche Stellungnahme liegt dem SWR nicht vor.