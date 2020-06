Eine Urlauberin aus Baden-Württemberg ist in den oberbayerischen Alpen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Laut Polizei ist die 57-Jährige in felsigem Gelände abgestürzt. Sie war offenbar allein zu einer Bergtour am Hohen Fricken bei Farchant aufgebrochen. Als sie bis zum Abend nicht zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie als vermisst.