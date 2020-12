Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat am Mittwoch sieben Unternehmen für besondere Leistungen im betrieblichen Umweltschutz und eine vorbildliche umweltorientierte Unternehmensführung ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Unternehmen bewiesen eindrucksvoll, dass eine umweltorientierte Unternehmensführung auch wirtschaftlich sinnvoll sei. Klimaschutz, Energiewende, Ressourceneffizienz seien für sie nicht nur leere Worte, sondern würden eindrucksvoll gelebt, lobte Umweltminister Untersteller. Die Preise wurden in den Kategorien Handel, Handwerk, Industrie und Kreislaufwirtschaft vergeben, einen Sonderpreis gab es in der Kategorie Non-Profit-Organisation für die Christopherus Lebens und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle im Rems-Murr-Kreis. Die ausgezeichneten sieben Unternehmen bekommen ein Preisgeld von je 10.000 Euro, die dann aber auch wieder in den Umweltschutz im Unternehmen fließen müssen. Alle nominierten Unternehmen seien Schrittmacher, bei denen Umweltschutz eine grundlegende unternehmerische Entscheidung sei. Sie seien Vorbilder und Mutmacher, so auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). mehr...