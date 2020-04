per Mail teilen

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt. Andere Themen spielen kaum noch eine Rolle. Der Hirnforscher Manfred Spitzer erklärt, warum alle nur noch an Corona denken und wie effektive Ablenkung funktioniert.

Ein unbekannter Gegner, den wir versuchen zu verstehen

Das Coronavirus bestimmt gerade unser Leben. Für viel anderes ist kein Platz - im Tagesablauf und in unseren Gedanken. Das ist auch ganz logisch, meint der Neurowissenschaftler und Direktor der Psychiatrischen Klinik in Ulm, Manfred Spitzer. Entscheidend ist dabei, so Spitzer, dass es sich um einen unbekannten und unsichtbaren Gegner handelt, den selbst die Wissenschaft noch versucht zu verstehen. Das hat unterschiedliche Auswirkungen:

Abseits von Corona: Was passiert im Gehirn? Das Thema Covid-19 überlagert gerade alles. Warum ist das so? Und was können wir tun, um besser durch die Zeit der Beschränkungen zu kommen? Das bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Neurowissenschaftler Manfred Spitzer.

Das eingeengte Bewusstsein

"Die Information an die Öffentlichkeit ist hierzulande sehr offen und sehr deutlich. Jeder kriegt alles gleich mit. Ich glaube, dass diese offene Informationspolitik (…) natürlich auch bei empfindlichen Leuten zu vielen Ängsten führen kann." Das kann, laut Spitzer dazu führen, dass das Bewusstsein eingeengt wird.

Das Leben dreht sich in allen möglichen Dimensionen um Corona. Das schränkt uns psychisch sehr ein und sorgt dafür, dass wir gelegentlich den Überblick verlieren. Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler

Das passiert besonders schnell, wenn sich die Menschen nur noch mit den Einschränkungen beschäftigen, also mit all dem, was gerade nicht geht.

Die Zeit nicht vor Netflix totschlagen

Der reduzierte Alltag bietet laut Spitzer aber auch Chancen. Wer schon vor der Corona-Krise viele Interessen hatte, kann die Zeit nutzen, um die Dinge zu tun, die schon länger auf der Wunschliste standen.

"Und dann muss man seine Zeit eben nicht vor Netflix totschlagen, weil man nichts anderes weiß, sondern je mehr Ressourcen ein Mensch hat, umso mehr kann er die nutzen, um für sich noch was Positives rauszuziehen."