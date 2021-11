Abschied von den Lieblingsministern

Mit dem Regierungswechsel verlieren wir auch Ministerinnen und Minister, die uns lange begleitet haben. Von manchen fällt der Abschied besonders schwer meint Constance Schirra in ihrer Kolumne.

Eins muss ich jetzt mal sagen: Danke! Danke an meine Lieblingsministerinnen und - Minister der vergangenen Jahre. Was die geleistet haben – Wahnsinn! Insbesondere möchte ich meine Bildungsministerin erwähnen, die CDU-Politikerin Anja Karliczek. Erst ist sie mir gar nicht aufgefallen. Aber dann! Ein Klopper nach dem anderen! Karliczek schlägt einen akademischen Titel für Berufe vor, den Berufsbachelor! Hammer! Oder hier: „5G ist nicht an jeder Milchkanne nötig!“ - von wem stammt der berühmte Satz, na? Anja Karliczek! Die Mieten für Studierende in Großstädten sind zu teuer? Sollen sie in kleinere Städte ziehen, schwupps, Problem gelöst. So klug! Dann Karliczeks beispiellose Unterstützung von uns Nicht-Studierenden in der Corona-Pandemie! Dank ihrer Hilfe ist es gelungen, drei Millionen Studentinnen und Studenten einfach zu vergessen. Wenn wir die jetzt auch noch auf dem Schirm gehabt hätten – was uns das noch gekostet hätte!

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch im Audio anhören:

Ich komme zu meiner zweitliebsten Ministerin, als da wär: Julia Klöckner, auch von der CDU. Die Landwirtschaftsministerin die selbst ernannt für Haltung, Herz und Heimat steht. Im Gegensatz zu Frau Karliczek war mir Frau Klöckner natürlich bekannt und ich wusste bei ihrer Ernennung sofort: Ausgezeichnete Wahl! Sie hat mich dann auch nicht enttäuscht! Hat immer Herz gezeigt! Für die Lebensmittelindustrie, Pestizide, Dünger, kastrierte Ferkel, konservative Landwirtschaft… und meine Güte diese Frau hat eine Haltung! Unglaublich! Ein Freigeist, ganz nach meinem Geschmack. Da braucht‘s keine Gesetze oder Vorgaben, da funktioniert alles freiwillig, weniger Zucker, weniger Lebensmittelverschwendung, weniger Fleisch…. Alles freiwillig! Toll! Mir gelingt das nicht mal in meiner eigenen Familie.

Danke!

Dann möchte ich mich natürlich bei Andreas Scheuer bedanken, ein Bruder von der Schwesterpartei CSU. Es würde den Rahmen sprengen, alles zu erwähnen, was mir von ihm bleibt, drum sei hier stellvertretend nur ein Stichwort genannt: Tretroller! Wie kämen wir heute ohne elektrische Tretroller vorwärts? Ich sehe ihn noch vor mir, wie er das neue Gefährt präsentiert, so ein schmucker Bursche und immer gut gelaunt, egal wie millionenschwer die Maut-Vorwürfe wiegen. Mein Verkehrsminister! Mein Fels in der Brandung!

So und dann gibt es in diesem geschäftsführenden Kabinett einen weiteren Mann, der mir im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen ist: Heiko Maas, SPD. Ich kann gar nicht erklären, warum, mir fällt nicht ein, was ich ihm zu verdanken habe. Afghanistan? Nahost? Flüchtlingspolitik? Was war das denn? Entschuldigung, mein Hirn ist gerade ganz leer, ausgerechnet jetzt… Aber ich mag diese Ähnlichkeit zwischen Außenminister Maas und Altkanzler Schröder, frappierend! Beide ziehen sich gut an und gefallen sich selbst! Und wenigstens Maas bleibt mir ja vielleicht erhalten, in einer künftigen Ampelregierung.

Den anderen dreien an dieser Stelle: Tschö, alles, alles Gute und nochmal Danke. Für nix.