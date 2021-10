Abgang und Neuanfang

Ein sexistischer Chefredakteur stürzt ab, eine gewissenhafte Politikerin bekommt Macht. Eigentlich eine gute Woche für die Gleichberechtigung. Aber eben nur eigentlich, bedauert Laura Koppenhöfer in ihrer Kolumne.

Das war doch mal eine gute Woche für uns Frauen! Dachte ich erst. Aber nur kurz.

Denn die Woche ging ja damit los, dass der Chefredakteur der BILD-Zeitung, Julian Reichelt, gefeuert wurde. Auf den ersten Blick: Super, die gerechte Quittung für Testosteron-gesteuerten Machtmissbrauch. Das kommt davon, wenn sich der Chef einer schmuddelig-skrupellosen Boulevardzeitung benimmt wie, äh, der Chef einer schmuddelig-skrupellosen Boulevardzeitung.

Die Kolumne von Laura Koppenhöfer können Sie hier auch als Audio hören:

Womit wir auch schon beim zweiten Blick wären: Denn Julian Reichelt ist ja nicht gefeuert worden, weil man im Springer-Vorstand plötzlich voller Entsetzen gemerkt hätte, was für ein schmieriger Schuft da auf zwielichtige Weise Frauenförderung und Scheidungsdokumentation betreibt. Sondern weil der so blöd war, sich beim Lügen erwischen zu lassen - so dass selbst Reichelts größter Fan und Fürsprecher Döpfner gar nicht mehr anders konnte. Ein schmieriger Schuft zu sein, dürfte nichtsdestotrotz auch künftig das Top-Einstellungskriterium für Chefposten bei BILD sein. Und nicht nur dort.

Die Nominierung von Bärbel Bas

Wenige Tage später hat es die SPD doch noch fertiggebracht, eine Frau als Bundestagspräsidentin zu nominieren. Bärbel Bas. Erster Blick: Super, eine Frau im zweithöchsten Staatsamt! Zweiter Blick: Warum ist das eigentlich so ein Riesending? Sollte es im Jahr 2021 die Sensation des Tages sein, dass eine Frau für einen prestigeträchtigen Posten ausgewählt wird? Nee, irgendwie wieder nix.

Vor allem, wenn man sich anschaut, wie der Bundestag, den Frau Bas voraussichtlich bald vertreten wird, zusammengesetzt ist. Dieses neu gewählte Parlament, das auch diesmal wieder eine zur Hälfte weibliche Gesellschaft repräsentieren soll, ist selbst gerade mal zu einem Drittel weiblich.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Was immer noch viel ist im Vergleich zur notorisch schnappatmenden Online-Community, die allerspätestens beim Wort "Frauenquote" einen weiteren Shitstorm produziert, wobei die erste Hälfte des Begriffs absolut wörtlich genommen werden darf. Diese sexistische Soße ist seit mindestens 50 Jahren abgelaufen und wird doch ständig neu angerührt, wohl auch, weil AFD-Wähler besonders viel Zeit fürs Online-Kommentieren übrig haben.

Was mich doch noch an etwas rundum Erfreuliches in dieser Woche erinnert. Bei der neuen Sitzordnung im neuen Mega-Bundestag gibt es ein Problem. Alle sitzen zwar auf blauen Stühlen, aber niemand will neben den Blauen sitzen. So eine kleine Genugtuung hilft bei all dem Gleichberechtigungsfrust. Zumindest kurz.