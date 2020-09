per Mail teilen

Unternehmen wie Opel und Lufthansa wollen massenhaft Mitarbeiter loswerden. Nur Politik und Wirtschaft gemeinsam können Abfindungsangebote attraktiv machen, meint Martin Rupps.

In diesem Herbst sammeln Personalchefs Stellen ein wie Pilzfreunde Pfifferlinge. Opel will bis Ende nächsten Jahres 2100 Frauen und Männer loswerden. Weil bisher nur 500 gehen, liebäugelt das Unternehmen mit betriebsbedingten Kündigungen. Die Deutsche Lufthansa hat plötzlich ein paar tausend Flugbegleiter zu viel. Wer 55 und älter ist, soll zuhause bleiben mit der Hälfte ihres bzw. seines Gehalts. Die Sozialleistungen will das Unternehmen weiter zu 100 Prozent erbringen.

Opel liebäugelt mit betriebsbedingten Kündigungen

Einem Mitarbeiter zu sagen, dass man ihn nicht mehr haben will, mag persönlich kränkend sein, ist aber aus Sicht einer Geschäftsleitung legitim. Anders als bei der Mafia können Betroffene ein solches Angebot ablehnen. Sie müssen nicht fürchten, dass eines Morgens - wie im Film „Der Pate“ - ein blutiger Pferdekopf in ihrem Bett liegt. Ob jemand mit der Hälfte seines Gehalts auskommt oder mit 100.000 Euro Abfindung noch einmal einen Job sucht, hängt immer vom Einzelfall ab. Bin ich Haupternährer in der Familie? Habe ich Ersparnisse und kann mit dem halben Haushaltsgeld auskommen?

Für eine Abfindung das Unternehmen verlassen? Es kommt auf die Höhe an! dpa Bildfunk Picture Alliance

In der Regel können und wollen sich Arbeitnehmer mit Mitte 50 nicht wesentlich materiell verschlechtern. Sie müssen auch Sorge haben, keine neue Arbeit zu finden. Hier sehe ich für Politik und Unternehmen ein Feld für kreative Lösungen. Für mehr gesetzliche Freiheiten bis hin zu direkten Geldzuwendungen. Wer viel früher, als er muss, seinen Platz räumt, sichert möglicherweise einem Jungen den Job. Eine gute Moral ist leider noch kein Zahlungsmittel.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die Bundesregierung hat gestern die Kurzarbeiter-Regelung bis Ende kommenden Jahres verlängert. Weshalb wirft sie Unternehmen Geld hinterher, die sowieso massiv Stellen streichen? Bei den Menschen, die in diesen Zeiten freiwillig gehen, wäre das Geld viel besser aufgehoben.