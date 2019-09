per Mail teilen

Im Fall des tödlichen Messerangriffs in Göttingen ist auch das zweite Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Das hat die Polizei auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die 57-Jährige hatte vorgestern versucht, ihrer Bekannten zu helfen, als deren Ex-Freund sie niederstach und anzündete. Der 52-Jährige ist am späten Abend nach einer spektakulären Flucht gefasst worden - gegen ihn ist Haftbefehl erlassen worden. Das Tatmotiv ist weiter unklar.