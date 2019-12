Diesmal soll es klappen: das deutsch-russische Icarus-Projekt war im Sommer noch an einem defekten Computerteil gescheitert. Nun ist die Technik einsatzbereit und auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS.

Zahlreiche Tiere wurden bereits mit Mini-Sendern ausgestattet: Kraniche auf ihrem Zug von Europa ins afrikanische Winterquartier, Gnus auf ihrer Wanderung durch die Serengeti, oder wie auf unserem Bild ein in Sibirien geborenes Adler-Geschwisterpaar vor ihrem Abflug in unbekannte Jagdreviere. Ihre Messdaten mit Informationen über ihren Aufenthaltsort sowie über ihre Gesundheit sollen also künftig an die ISS gefunkt werden, genauer an den dort installierten Icarus-Computer.

Detailierte Informationen über die Vorgänge des Lebens auf der Erde

Das deutsch-russische Projekt steht unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz. Erfahren will man hier so gut wie alles, was die Tiere im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, erklärt Icarus-Projektleiter Martin Wikelski, also "wann bricht der nächste Vulkan aus, wo kommt die nächste große Krankheit her, wie kommunizieren die Tiere untereinander - kurz was können uns die Tiere über die Vorgänge des Lebens auf der Erde sagen."

Wie nützlich solche Erkenntnisse auch für den Menschen sind, wird deutlich, wenn wir erfahren, wo sich Zugvögel aufhalten, die als Überträger von Infektionskrankheiten bekannt sind, oder wenn in Afrika das Verhalten von Flughunden erforscht werden kann, die einer der Übertragungsherde des Ebola-Virus sind.

Dauer 0:32 min "Tiere sind wie Spürhunde für das Leben auf der Erde" Icarus-Projektleiter Wikelski im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ulrike Alex.

Icarus kann auch als Katastrophen-Frühwarnsystem genutzt werden

Häufig gehe es auch darum, den sechsten Sinn der Tiere zu erfassen, sagt Wikelski, beispielsweise wenn Ziegen, die an den Hängen des sizilianischen Ätna grasen, kurz vor einem erneuten Ausbruch des Vulkans ihren Standort wechselten, oder Elefanten die sich auf den Weg in die Berge machten, wenn ein Tsunami bevorstehe.

Deutsch-russische Zusammenarbeit funktioniert

Das Icarus-Projekt sei ein Langzeitversuch, sagt Wiselski. "Wir haben jetzt schon Sender auf Störchen, die seit 9 Jahren laufen." Es handele sich um Solarsender, die darauf ausgelegt seien, das ganze Leben des Tieres aufzuzeichnen.

Was die deutsch-russische Zusammenarbeit im Icarus-Projekt angeht, schwärmt Projektleiter Wikelski in den höchsten Tönen: "Wir haben natürlich die selben Ideen in der Wissenschaft, auch die selben Ideale. Auch wenn es politisch Probleme gibt können wir hier eigentlich für den Frieden zwischen den Nationen sorgen, und das ist ja auch die Idee der Internationalen Raumstation ISS.