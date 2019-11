Zweiter Todesfall in Hongkong innerhalb einer Woche

Bei den Protesten in Hongkong ist ein 70-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde von einem Stein getroffen und starb an seinen Verletzungen. Die genauen Todesumstände sollen von der Polizei untersucht werden. In der vergangenen Woche war ein Student gestorben, der nach gewaltsamen Protesten von einem Parkhaus stürzte. Die Demonstranten kritisieren unter anderem den wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige Kronkolonie. Sie haben in den vergangenen Tagen immer wieder den Berufsverkehr blockiert, an mehreren Universitäten gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei.