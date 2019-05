Zweiter Tag bei der Europawahl: Irland und Tschechien wählt

Am zweiten Tag der Europawahl stimmen die Menschen heute in Irland und Tschechien ab. Gestern wurde bereits in Großbritannien und in den Niederlanden gewählt. Erste Prognosen sehen in den Niederlanden die Sozialdemokraten von EU-Spitzenkandidat Frans Timmermanns vorne, in Großbritannien zeichnet sich ein Erfolg für die Brexit-Partei von Nigel Farage ab. In Deutschland findet die Europawahl wie in den meisten EU-Ländern am Sonntag statt. EU-weit sind 427 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Offizielle Ergebnisse werden erst am Sonntagabend veröffentlicht.