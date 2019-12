per Mail teilen

Die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings streiken den zweiten Tag in Folge. Auch heute sind die Auswirkungen an den deutschen Flughäfen kaum spürbar. Knapp 60 Flüge fallen aus. Die meisten Passagiere sind auf andere Flüge oder Fahrten der Deutschen Bahn umgebucht worden. Bis einschließlich morgen will das Bordpersonal von Germanwings noch seine Arbeit niederlegen. Ob der Streik verlängert wird, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Ufo hatte das nicht ausgeschlossen.