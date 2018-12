per Mail teilen

Am Großflughafen Gatwick in London ist erneut der Betrieb eingestellt worden, weil Drohnen gesichtet wurden. Seit 3:45 Uhr dürfen deshalb keine Flugzeuge mehr starten und landen. Schon zuvor war der Flughafen für sechs Stunden wegen Drohnen gesperrt. In Großbritannien wurden erst kürzlich die Gesetze verschärf: Wer mit seiner Drohne ein Flugzeug gefährdet, muss mit einer mehrjährigen Gefängnisstrafe rechnen.