Bei der Suche nach einem Nachfolger von Parteichefin Theresa May hat sich das Feld bei den britischen Torys auf fünf Bewerber verkleinert. In der zweiten Wahlrunde in der Fraktion hat Boris Johnson wieder die meisten Stimmen bekommen - 126 von 313. Eine Runde weiter sind auch Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove, Innenminister Sajid Javid und der als Überraschungskandidat geltende Rory Stewart. Der ehemalige Brexit-Minister Dominique Raab ist bei dem Wahlgang durchgefallen.