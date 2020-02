per Mail teilen

Auf der Insel Spitzbergen in der Arktis sind bei einem Lawinenabgang zwei deutsche Touristen getötet worden. Die beiden seien in einer insgesamt fünfköpfigen Gruppe zusammen mit zwei Führern unterwegs gewesen, teilten die norwegischen Behörden mit. Schlechtes Wetter habe die Suche nach ihnen behindert. Das Unglück ereignete sich in der Nähe eines Gletschers.