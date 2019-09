Mit zwei Gewinnchancen geht Deutschland dieses Jahr in die Verleihung der International Emmys. Nominiert als "Beste Dramaserie" ist die bereits mehrfach ausgezeichnete ZDF-Serie "Bad Banks". In der Kategorie "Bester Schauspieler" ist Jannis Niewöhner für seine Rolle in der Thrillerserie "Beat" nominiert. Die Gewinner werden bei einer Gala am 25. November in New York bekanntgegeben.