Zwei Tote an der Schwarzwaldhochstraße gefunden

An der Schwarzwaldhochstraße in der Nähe von Unterstmatt (Kreis Rastatt) sind am Mittwochvormittag zwei Leichen gefunden worden. Ein Passant, der im Waldgebiet an der B500 unterwegs war, fand die beiden leblosen Körper in einem Zelt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg müssen sie dort geraume Zeit gelegen haben, weswegen sie zunächst nicht zu identifizieren waren. Die Polizei fand in der Kleidung der Toten allerdings Ausweisdokumente. Die Toten wurden in die Rechtsmedizin gebracht, um die genaue Todesursache zu klären. Die Polizei prüft unter anderem auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Pkw gibt, der im Frühjahr in der Nähe des Fundortes über mehrere Wochen hinweg abgestellt war.