Unsere Kolumnisten Constance Schirra nimmt Abschied von der FDP.

Ich habe nie FDP gewählt. Aber ich hab‘ auch nicht – wie viele andere – jubiliert, als die FDP 2013 aus dem Bundestag geflogen ist. Weil... ich fand... is‘ nich‘ meine Politik, aber .... verzeihlich... is eine Partei mit Tradition, hat liberale Wurzeln, ist demokratisch, verfassungstreu. Das ist die Hauptsache! Damals hatte ein schmaler Mann im Anzug sich und die Partei aus dem Bundestag manövriert, das war… vergessen… Jedenfalls kam dann…. Christian Lindner. Er hat dem Parteilogo eine andere Farbe gegeben und seinen Haaren auch, zum Glück nicht die gleiche… obwohl… das stimmt nicht: Er hat seinen vorhandenen Haaren neue hinzugefügt! Und quasi mit den Haaren kamen auch die Wähler wieder. Die FDP schaffte es 2017 zurück in den Bundestag. Ich hab‘ jetzt nicht, wie viele andere, jubiliert, aber ich hab mich auch nicht magenta geärgert, weil naja …alte Partei, Wurzeln, Verfassungstreu. Das ist die Hauptsache! Als Christian Lindner dann befand, er wolle mit seiner Partei lieber gar nicht regieren als schlecht regieren - na gut, verzeihlich. Denk dran, hab‘ ich mir gesagt: demokratisch, verfassungstreu. So war mein Verhältnis zur FDP: Ich habe sie sozusagen wohlwollend geduldet.

Dauer 2:46 min Zwei Minuten mit Constance Schirra Zwei Minuten mit Constance Schirra; 08.02.2020

Bis letzten Dienstag, etwa 13 Uhr 25. Da bin ich von meinem Schreibtisch aufgestanden, um mir einen Kaffee zu holen. Im Thüringer Landtag stellte sich Bodo Ramelow gerade dem drittem Wahlgang zum Ministerpräsidenten. Als ich sechs Minuten später an meinen Schreibtisch zurückkomme, habe ich nicht nur einen Kaffee, sondern auch einen sehr, sehr dicken Hals.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd „Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich.

„FDP-Politiker Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt“, lese ich. Ich denke: „Hä?“ Und dann denke ich: „Boh“. Und dann formierten sich doch noch vollständige Sätze in meinem aufgewühlten Hirn, sie gingen so: „Ich glaub‘ es nicht! Da will sich irgendein Chef von 5 FDP‘lern mithilfe der AfD zum Chef von mehr als 2 Millionen Thüringern aufschwingen! Was für eine opportunistische, selbstverliebte, machtversessene Partei!“ Immer mehr unfreundliche Sätze überrollten meinen armen Kopf ... als ich sehen musste, wie ein FDP-Mann einem juristisch ausgewiesenem Faschisten die Hand schüttelt. Als ich hören musste, wie FDP-Obere den ganzen Vorgang erst richtig finden und dann falsch und wie sich Lindner windet. Unverzeihlich!!! Lauter empörte Sätze rauschten mir durch den Kopf, kreuz und quer, da war ein Lärm und ein Durcheinander und ein Donnern und Grollen! Aber nach einer Weile wurde es wieder ruhig und klar. Und übrig blieben nur ein paar Worte: FDP! Verspielt! Vorbei! Erledigt! Schade. Eigentlich.