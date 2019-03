per Mail teilen

In diesem Jahr werden gleich zwei Nobelpreise für Literatur vergeben. Wie die Nobelstiftung in Stockholm bekannt gab, wird ein Preisträger für 2018 und einer für 2019 gekürt. Die Schwedische Akademie steckt seit zwei Jahren in einer tiefen Krise - unter anderem wegen eines Missbrauchsskandals. Deshalb wurde im letzten Jahr kein Literaturpreis vergeben.