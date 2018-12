Zwei Festnahmen nach Störfällen in Gatwick

Nach den Drohnen-Störfällen am Londoner Flughafen Gatwick haben die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Das hat die zuständige Polizei in Sussex mitgeteilt. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Näheres ist noch nicht bekannt. Londons zweitgrößter Flughafen musste auch am Freitagbend wieder seinen Betrieb kurzzeitig unterbrechen, weil eine Drohne in der Nähe herumgeflogen war. Heute sollen Starts und Landungen wieder planmäßig stattfinden. Seit Mittwochabend haben Unbekannte mit Drohnen immer wieder den Flugverkehr gestört. Zeitweise saßen mehr als 100.000 Passagiere in Gatwick fest.