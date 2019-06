Zverev spielt gegen Djokovic im Viertelfinale

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris wie im Vorjahr das Viertelfinale erreicht. Der 22 Jahre alte Hamburger setzte sich gegen den italienischen Sandplatzspezialisten Fabio Fognini mit 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5) durch und trifft in der Runde der letzten Acht auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. "Es wird nicht einfacher. Novak als nächstes - das wird ein sehr schweres Match", sagte Zverev. Der 32 Jahre alte Serbe Djokovic könnte in Paris zum zweiten Mal nach 2015/2016 die vier Grand Slams in Folge gewinnen.