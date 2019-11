per Mail teilen

Rund eine Million vegan lebende Menschen soll es inzwischen in Deutschland geben. Tendenz steigend. Zum Weltvegantag räumt Petra Hauber aus der SWR-Umweltredaktion mit einigen gängigen Mythen rund um die vegane Ernährung auf.

Vegan ist gar nicht so neu wie manch ein Hipster vielleicht gern glauben will. Das zeigt ein Blick in die Geschichte: Das Wort "vegan" stammt von der "Vegan Society". 1944 von dem Briten Donald Watson erfunden, setzt es sich zusammen aus den ersten drei und den letzten beiden Buchstaben des englischen Wortes "vegetarian".

Wie funktioniert vegane Ernährung gesund? Susanne Umbach ist Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und beantwortet SWR1-Hörerfragen.

Dauer 10:18 min "Notwendig ist ein guter Speiseplan" Vegane Ernährung gilt mittlerweile als Modethema - doch ist es auf Dauer eine gesunde Umstellung? Susanne Umbach ist Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und beantwortet die wichtigsten SWR1-Hörerfragen.

Antike Griechen waren auch schon vegan

Vegan, ob aus religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Gründen: Veganer und Vegetarier gab es schon immer. Zum ersten Mal schriftlich fixiert um 600 vor Christus bei den griechischen Orphikern. Sie aßen kein Fleisch, keine Eier und trugen keine Wolle - aus ethischen Gründen.

Der Boykott von tierischen Produkten zieht sich weiter durch die Geschichte, von Pythagoras bis hin zu Leonardo da Vinci. Berühmte Fleischverzichter gab es und gibt es bis heute. Und immer mehr verzichten komplett auf tierische Produkte. Knapp eine Millionen Veganer soll es mittlerweile allein in Deutschland geben. Aber lebt der Veganer wirklich besser als der klassische Fleischfresser?

Bei den "Fridays for Future"-Protesten waren häufig auch Aktivisten und Aktivistinnen zu sehen, die sich für eine tierlose Ernährung einsetzen. dpa Bildfunk picture alliance/Georg Wendt/dpa

Mythos Nummer eins: Vegan macht schlank

Ja, aber nur wenn vor allem frisches Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse auf dem Speiseplan stehen. Vegan alleine reicht nicht aus. Viele vegane Industrieprodukte tun nämlich nur gesund, darin stecken wahlweise Aromen, Emulgatoren, Zusatzstoffe, Fett und Zucker. Es ist eben nicht leicht, aus ein paar Sojabohnen ganze Steaks und Hähnchen zu machen.

Mythos Nummer zwei: Vegan ist gesund

Ja und Nein. Veganer sind oft schlanker und haben häufig einen niedrigeren Blutdruck. Sie sollen auch ein geringeres Risiko bei Herzkrankheiten, Schlaganfällen oder Diabetes Typ 2 haben. Das alles gilt aber nur bei bewusster Ernährung, sonst fehlen die Nährstoffe, die hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommen: Calcium, Jod oder das berühmte Vitamin B12 zum Beispiel. Das müssen Veganer durch Nahrungsergänzungsmittel und eine durchgetaktete Ernährung ausgleichen.

Mythos Nummer 3: Der Mensch ist Allesfresser

Vegane Lebensweise passt nicht in den menschlichen Lebensplan, heißt es häufig. Das stimmt irgendwie, unser Darm ist zu kurz für eine rein pflanzliche Ernährung - zumindest im Vergleich zu anderen Pflanzenfressern. Aber ganz so viel Fleisch, wie wir heute durchschnittlich in uns reinstopfen, brauchen wir dafür nicht. Einmal die Woche würde reichen und dann bitte gute Qualität und nicht die billige Massenware. Ernährung ist eben nur gesund und nachhaltig, wenn man sich bewusst und möglichst natürlich ernährt. Junkfood bleibt Junkfood, egal ob vegan oder nicht.

Wenn man sich dann entschieden hat, sich an der veganen Ernährung zu versuchen, warten praktische Herausforderungen: Wie kocht man eigentlich vegan? SWR-Reporter Stephan Basters hat den Praxistest gemacht.