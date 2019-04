Zugchaos im Südwesten zu Ostern

Am Osterwochenende fallen im Bahnverkehr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz viele Zugverbindungen aus. Betroffen ist unter anderem die Rheintalbahn, also die Nord-Süd-Verbindung. Zwischen Offenburg und Lahr müssen Reisende auf Busse umsteigen. Die Auszeit beginnt morgen ab 6 Uhr für Regionalzüge und ab 16 Uhr für den Fernverkehr. Grund sind viele Baustellen. Probleme gibt es auch auf der Strecke zwischen Mannheim und Saarbrücken. Hier fallen ebenfalls Züge aus und werden durch Busse ersetzt. Die Fernzüge von und nach Paris fallen auch aus oder werden umgeleitet. Zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag fahren ebenfalls keine Züge, dafür aber zusätzliche Busse.