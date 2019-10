In Deutschland impfen zu wenige Eltern ihre Kinder gegen Polio - auch Kinderlähmung genannt. Laut Robert-Koch-Institut ist die Impfquote in den letzten drei Jahren gesunken und lag zum Schulstart bei knapp 93 Prozent - empfohlen sind mindestens 95 Prozent. In den 50er Jahren sind in Deutschland fast 10.000 Menschen bei einer Polio-Epidemie ums Leben gekommen.