Bisher hatte die schwedische Justiz wegen einer möglichen Vergewaltigung gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange ermittelt. Diese Ermittlungen sind nun beigelegt. Frei kommt Assange deshalb aber erst mal trotzdem nicht.

Als Begründung hieß es, der Vorfall liege mittlerweile so lange zurück, dass sich die Beweislage deutlich abgeschwächt habe. Das erklärte die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgung, Eva-Marie Persson, am Dienstag.

Sie stufe die Aussagen des mutmaßlichen Opfers zwar für glaubwürdig ein, mehrere Zeugen hätten sich aber widersprochen. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft könne allerdings noch angefochten werden, sagte Persson.

Deshalb ist eine Auslieferung an die USA damit nicht vom Tisch

Der Gründer der Enthüllungsplattform sitzt derzeit in Großbritannien in Haft. Gegen ihn lag bis jetzt ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Er befürchtete deshalb, zunächst nach Skandinavien und schließlich an die USA ausgeliefert zu werden.

Diese Option ist jetzt zwar ausgeschlossen - eine mögliche Auslieferung an die USA ist aber noch nicht vom Tisch, weil die US-Justiz einen Auslieferungsantrag gestellt hat, der von den Briten zugelassen wurde. Dazu wird es noch eine separate Verhandlung geben: am 25. Februar 2020.

Das sind die Vorwürfe gegen Julian Assange Der offizielle Vorwurf gegen Assange heißt Spionage. Er soll - laut den USA - der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dafür will Washington ihn vor Gericht stellen. Bei einer möglichen Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen ihm 175 Jahre Haft.

Der Fall Assange: Was bisher geschah

Assange war in Schweden vorgeworfen worden, im August 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben. Er hat das stets bestritten. Die schwedischen Ermittlungen waren schon einmal eingestellt worden - was von da an passiert ist, fasst SWR-Schweden-Korrespondent Carsten Schmiester zusammen.