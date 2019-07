Zipse könnte bei BMW neuer Chef werden

Beim Autobauer BMW könnte einem Zeitungsbericht zufolge Produktionsvorstand Oliver Zipse neuer Vorstandsvorsitzender werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beruft sich dabei auf Konzernkreise. Der amtierende BMW-Chef Harald Krüger will seinen Vertrag nicht über April 2020 hinaus verlängern und sich beruflich neu orientieren. In rund zwei Wochen will sich der Aufsichtsrat von BMW mit der Nachfolge befassen. Bis dahin bleibe Krüger im Amt, teilte der Konzern in München mit. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass der Aufsichtsrat Krügers Vertrag nicht verlängert.