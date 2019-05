Flüchtlingslager auf Lesbos überbelegt

Der Globalisierungskritiker Jean Ziegler hat die Zustände in griechischen Flüchtlingslagern als unmenschlich kritisiert. Diese Situation müsse beendet werdet, forderte er bei einem Besuch auf der Insel Lesbos. Das Flüchtlingscamp dort ist nach Aussage der Organisation Medico International für 2.500 Menschen ausgelegt. Aktuell lebten dort aber rund 4.000 Flüchtlinge. Weitere 1.000 Betroffene kampierten in der Umgebung in Zelten. Auch andere Flüchtlingslager in Griechenland seien überbelegt. Ziegler ist Mitglied im beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrates.