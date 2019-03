per Mail teilen

Zunehmend fühlen sie die Europäerinnen und Europäer von der Zeitumstellung genervt. Das zeigte schon eine Umfrage. Jetzt will auch das EU-Parlament für die Abschaffung stimmen.

Am kommenden Wochenende werden die Uhren wieder vorgestellt. Von zwei auf drei Uhr, von Winterzeit auf Sommerzeit. Alle halbe Jahre wird gewechselt - und alle halbe Jahre nervt das viele Menschen. Mittlerweile laut einer Umfrage die meisten Europäerinnen und Europäer. Mehr als 80 Prozent der 4,6 Millionen Menschen aus der EU, die sich an der Umfrage beteiligt hatten, waren gegen die Zeitumstellung.

EU-Parlament will gegen die Zeitumstellung stimmen

Jetzt winkt offenbar ein Ende der Praktik. Anfang März hatte bereits der EU-Verkehrsausschuss gegen die Zeitumstellung gestimmt. Morgen will das EU-Parlament dem folgen. Es kann jedoch nicht allein darüber bestimmen, sondern muss sich mit dem EU-Rat der Mitgliedsstaaten einigen.

Dabei geht es vor allem darum, ob die Länder die dauerhafte Sommer- oder Winterzeit wollen. Jedes Land muss das noch für sich entscheiden, doch es braucht einen Kompromiss. Auch in Deutschland halten zunehmend weniger Menschen die Zeitumstellung für sinnvoll - nur noch 18 Prozent, besagt eine Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit.

Doch was kommt dann? Was ist "besser", dauerhaft Sommerzeit zu haben oder doch die Winterzeit? Jetzt nach der langen Zeit mit kurzen, dunklen Wintertagen lechzen wir nach jeder zusätzlichen hellen Minute nach Feierabend. Das hat die Sommerzeit, also die Uhr eine Stunde vorstellen, immer attraktiv gemacht.

Länger auf der Terrasse sitzen?

In einer Umfrage der SWR-Umweltredaktion sagt einer der befragten Baden-Württemberger: "Weil es für mich abends, wenn ich da auf der Terrasse sitze, länger hell ist und das gefällt mir. Da kann ich länger ein Schlücksche Wein trinken."

Mit dem Schlücksche macht Sommerzeit für immer Spaß. Allerdings können laue Sommerabende auch öfter mal besonders lang werden, wie eine befragte Frau sagt: "Man ist länger auf, aber eigentlich ist man doch müde und also es bringt eigentlich nichts."

Im Video sehen Sie, weshalb die Sommerzeit auf dem Prüfstand steht:

Dauer 05:02 min Die Sommerzeit steht auf dem Prüfstand Eine Stunde vor und wieder zurück: Das Spiel mit der Sommerzeit gefällt längst nicht allen. Wir sagen, warum 70 Prozent der Deutschen mit der Sommerzeit auf Kriegsfuß stehen. Video herunterladen (12 MB | MP4 )

Chronischer Schlafmangel könnte die Folge sein

Abends spät ins Bett, trotzdem morgens früh raus zur Arbeit - das ist ein Nachteil von andauernder Sommerzeit. Das gebe chronischen Schlafmangel, warnen Schlafmediziner. Konzentration und Leistung lassen dann nach, Bluthochdruck oder Stimmungsschwankungen können folgen.

Und ganz düster wird's, wenn die Sommerzeit im Winter vorgestellt wird: Sonnenaufgang erst nach neun Uhr, Berufsverkehr im Dunkeln, erste Schulstunde im Dunkeln, das erste Büromeeting im Dunkeln. Für viele ist das zumindest gewöhnungsbedürftig.

"Im Winter gehe ich im Dunkeln raus und komme im Dunklen nach Hause. Ich hätte lieber wenigstens einmal am Tag noch mal eine helle Zeit, wo ich ein bisschen Freizeit hab, außerhalb der Arbeitszeit", sagt eine Frau in der Umfrage der Umweltredaktion.

Die meisten Deutschen wollen lieber die Sommerzeit

Winterzeit auf Dauer, also das, was wir als Normalzeit leben, wird von Schlafforschern empfohlen. Das entspricht unserem natürlichen Biorhythmus. Mit Tageslicht in den Arbeitstag starten, das fällt uns leichter. Da sind wir produktiver.

Und das hat in einem extremen Sommer sogar noch den Vorteil, dass wir morgens nicht von der Hitze geweckt werden, sondern noch ein Stündchen Zeit haben, kühlere frische Luft reinzulassen. Allerdings wünschte sich in Umfragen bisher mehr als die Hälfte der Deutschen dauerhaft Sommerzeit. Für ganzjährige Winterzeit stimmten rund 40 Prozent und ein paar Wenigen ist es egal.

Ein Ende der Zeitumstellung würde aber nicht so bald passieren. Wahrscheinlich ist, dass es im Jahr 2021 so weit kommt. Das hatte der EU-Verkehrsausschuss gefordert. Daneben schlägt der Ausschuss einen "Koordinierungsmechanismus" vor, in dem Vertreter von Kommission und Mitgliedstaaten sitzen sollen. Er soll einen Flickenteppich verschiedener Regelungen vermeiden.