In Chile sind wieder zehntausende Menschen für Reformen auf die Straße gegangen. Die Proteste in der Hauptstadt Santiago und anderen Städten sind weitgehend friedlich geblieben. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizei. Die Demonstranten fordern unter anderem Änderungen am Wirtschafts- und Sozialsystem des Landes.