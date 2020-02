Zahl der Coronavirusfälle in China steigt weiter stark an

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus steigt in China weiterhin schnell an. Die Zahl der Patienten sei innerhalb eines Tages um fast 4.000 auf mehr als 24.000 angestiegen, berichtet die Gesundheitskommission in Peking. Die Zahl der Toten sei auf 490 gestiegen. In Deutschland gibt es bisher zwölf bestätigte Coronafälle. Laut dem Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt, geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Wie lange sie noch auf der Isolierstation bleiben müssten, sei aber noch unklar. Das Virus war Ende Dezember in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen. Vermutlich auf einem Markt für exotische Tiere.