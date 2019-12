per Mail teilen

Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos ist gestiegen. Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft gibt es aktuell knapp 24.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte - fast 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Bundesregierung strebt bis zum Jahr 2030 eine Million öffentliche E-Ladesäulen in Deutschland an. In gut zwei Jahren sollen es 50.000 sein.