Angesichts des anhaltenden SUV-Booms hat das Umweltbundesamt vorgeschlagen, den CO2-Ausstoß zu verteuern. Die Präsidentin schlägt ein aufkommensneutrales Bonus-Malus- System vor.

"Wir müssen Maßnahmen finden, um klimafreundliche Mobilität zu fördern", sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, der Deutschen Presseagentur. Sie schlägt vor, dass für Autos mit hohen CO2-Emissionen wie SUVs einige Jahre lang die KfZ-Steuer deutlich teurer wird.

Auf der anderen Seite sollen Autos, die schadstoffarm fahren, gleich beim Kauf durch einen ausbezahlten Bonus gefördert werden.

Immer mehr SUVs zugelassen

In Deutschland werden immer mehr der Geländelimousinen verkauft. In diesem Jahr wird vermutlich zum ersten Mal die Zahl von einer Million bei den Neuzulassungen überschritten. Im Juli sind in Deutschland laut Kraftfahrtbundesamt 15 Prozent mehr SUVs zugelassen worden als im Vorjahresmonat.

Das Umweltbundesamt schlägt auch vor, die steuerliche Dieselsubvention zu streichen. Diese habe dazu geführt, dass große und schwere Autos zunehmend mit Dieselmotor ausgestattet worden seien.