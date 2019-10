In Deutschland leben weniger Feld- und Wiesenvögel. Das steht in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Demnach sind zwei Drittel aller Feld- und Wiesenvögel bedroht, da der Bestand dieser Vogelarten zunehmend sinke. Besonders betroffen seien am Boden brütende und Insekten fressende Arten wie Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche. Hintergrund sei die intensive Landwirtschaft, die sich auf den Lebensraum und die Nahrungsquelle der Vögel auswirke.