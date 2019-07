Am Mittag hat eine Böschung an der Bahnstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Nordbahnhof gebrannt. Der Zugverkehr auf der Strecke wurde deshalb vorübergehend komplett gesperrt. Der Böschungsbrand war entgegen erster Angaben zwar nur 20 Quadratmeter groß, trotzdem wurden die S-Bahn und Ferngleise auf der Strecke komplett gesperrt, so die Bundespolizei. Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die S-Bahngleise sind laut Bahn wieder frei, die Ferngleise Richtung Zuffenhausen werden laut Polizei nach und nach wieder freigegeben. Restliche Glutnester sollen von einem Löschzug entdeckt und beseitigt werden. Bahnreisende müssen sich weiter auf Verzögerungen einstellen. mehr...