Eine hessische Wurstfirma ist nach zwei Todesfällen geschlossen worden. In der Wurst entdeckte Bakterien hätten nachweislich zum Tod der beiden Menschen geführt.

Die Produktion in der Firma Wilke aus Twistetal-Berndorf bei Kassel sei am Dienstagabend gestoppt worden. Das teilte der Sprecher des zuständigen Landkreises Waldeck-Frankenberg mit. Weltweit laufe ein Rückruf aller Produkte der Firma - ausgenommen sind lediglich Vollkonserven. Das sind Konserven, die besonders lange haltbar sind, für gewöhnlich mindestens zwölf Monate.

Dauer 0:45 min Wurstfabrik in Nordhessen nach Todesfällen geschlossen Andreas Gerlach berichtet.

Suche nach Ursache läuft

Das Robert-Koch-Institut habe zuvor sogenannte Listerien in Pizzasalami und Brühwurst gefunden. Sie sollen für die zwei Todesfälle verantwortlich sein. Außerdem werde bei 37 Krankheitsfällen untersucht, ob sie von der Wilke-Wurst ausgelöst worden seien. Eine Task-Force aus den beiden Regierungspräsidien Kassel und Darmstadt sei in der Wurstfirma in Twistetal und suche nach der Quelle für die Listerien.

Den ersten Fund in einem Produkt von Wilke habe es schon im März gegeben. Doch die Firma habe das Problem nicht in den Griff bekommen, es habe weiter Beanstandungen gegeben. Die Staatsanwaltschaft Kassel sei über die Vorgänge informiert worden.

Der Sprecher des Kreises sagte, bei gesunden Menschen lösten die Bakterien Magen-Darm-Probleme aus. Bei geschwächten Personen könne es auch schlimmere Folgen geben. Von dem Produktionsstopp bei Wilke sind rund 200 Mitarbeiter betroffen.