Eine Ärztin des Kremlkritikers Alexej Nawalny fordert Aufklärung über die Umstände seiner Einlieferung in ein Krankenhaus. Der russische Oppositionspolitiker sitzt momentan eine Haftstrafe ab. Gestern wurde er in ein Krankenhaus verlegt. Seine Hausärztin erklärte, sie könne nicht ausschließen, dass er an einer Vergiftung leide. Nawalny hat immer wieder zu ungenehmigten Demonstrationen aufgerufen.